Villa Gordiani TTS Street Food
Dal 24 al 26 ottobre, il TTS Street Food torna nell'area pedonale di viale Agosta, a due passi da Villa Gordiani e affacciato sul quartiere di Centocelle.Per tre giorni il quartiere Prenestino - Labicano si trasformerà nella capitale del cibo da strada con un evento interamente dedicato ai sapori. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
La scritta è apparsa in zona Villa Gordiani, sulle saracinesche di alcuni locali Ater. Sul posto si sono recati i carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Dal verde all'illuminazione pubblica: un piano per la riqualificazione di Villa Gordiani https://ift.tt/vKM6ZcV - X Vai su X
Villa Gordiani TTS Street Food - Da venerdì 4 a domenica 6 aprile il tour TTS Food raggiunge il quartiere Prenestino- Secondo romatoday.it