Villa Gordiani TTS Street Food

Romatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 al 26 ottobre, il TTS Street Food torna nell'area pedonale di viale Agosta, a due passi da Villa Gordiani e affacciato sul quartiere di Centocelle.Per tre giorni il quartiere Prenestino - Labicano si trasformerà nella capitale del cibo da strada con un evento interamente dedicato ai sapori. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Villa Gordiani TTS Street Food - Da venerdì 4 a domenica 6 aprile il tour TTS Food raggiunge il quartiere Prenestino- Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Villa Gordiani Tts Street