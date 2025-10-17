vigor i rinforzi arrivano dal vivaio

Possono essere i giovani la scintilla per favorire il salto di qualità della Vigor? In passato è accaduto, quindi non può essere escluso. Visto che il mercato non porterà novità imminenti, la Vigor potrebbe trovare alternative interessanti tra i ragazzi del vivaio che hanno fatto molto bene in questo inizio di stagione. Subissati e Gasparroni su tutti, due giovani brillanti che vanno ad aggiungersi ai vari: Novelli, Shkambaj e De Marco. Il club è andato a pescare ragazzi da altri club, una scelta che ha scatenato qualche polemica nel corso dell’estate, in realtà la Vigor continua a lavorare sul proprio vivaio, specie dopo il cambio generazionale nella gestione della Scuola Calcio Vigorina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

