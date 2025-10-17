L'Associazione di Promozione Sociale Park Fest è entusiasta di presentare la quinta edizione del Vigna Ada Wine Festival, nella sua edizione autunnale, dal 17 al 19 ottobre 2025, presso la splendida cornice del Forte Antenne (Via del Forte Antenne 12, 00199 Roma RM). Una festa che celebra il vino naturale nell'atmosfera dell'ottobrata romana Dopo il successo della Spring Edition, Vigna Ada torna a ottobre con tre giorni che intrecciano la magia dell'autunno romano con i calici dei vignaioli naturali. Un appuntamento che unisce convivialità, cultura e musica, invitando il pubblico a scoprire un modo autentico e umano di vivere il vino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vigna Ada Wine Festival – Ottobrata 2025. Un brindisi d'autunno tra vino, natura e musica nello scenario suggestivo di Forte Antenne