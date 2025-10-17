Vietato l’ingresso ai tifosi del Maccabi Tel Aviv in Inghilterra Starmer protesta | Inaccettabile

Il movimento “Show Israel the Red Card” continua ad agitare il mondo del calcio per chiedere a gran voce l’esclusione di Israele, esattamente come è avvenuto per la Russia, dalle missioni ufficiali internazionali. Dopo le mobilitazioni recenti di Udine, in occasione della partita tra Italia e Israele dello scorso 14 ottobre, la questione passa a infiammare anche il Regno Unito. La polizia del West Midlands ha “classificato la prossima partita Aston Villa – Maccabi Tel Aviv come ad alto rischio”, di fatto non consentendo ai tifosi israeliani l’accesso all’evento, previsto per il prossimo 6 novembre a Birmingham. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

