Vietato l’ingresso ai tifosi del Maccabi Tel Aviv in Inghilterra Starmer protesta | Inaccettabile
Il movimento “Show Israel the Red Card” continua ad agitare il mondo del calcio per chiedere a gran voce l’esclusione di Israele, esattamente come è avvenuto per la Russia, dalle missioni ufficiali internazionali. Dopo le mobilitazioni recenti di Udine, in occasione della partita tra Italia e Israele dello scorso 14 ottobre, la questione passa a infiammare anche il Regno Unito. La polizia del West Midlands ha “classificato la prossima partita Aston Villa – Maccabi Tel Aviv come ad alto rischio”, di fatto non consentendo ai tifosi israeliani l’accesso all’evento, previsto per il prossimo 6 novembre a Birmingham. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Vietato ai tifosi ebrei di seguire il Maccabi in trasferta in Inghilterra. Israele protesta con Starmer - Per motivi di sicurezza, ai tifosi del Maccabi Tel Aviv non sarà consentito assistere alla partita di Europa League in programma il 6 novembre ... iltempo.it scrive
Aston Villa-Maccabi, Uefa contro il divieto ai tifosi Tel Aviv - La UEFA ha criticato la decisione della Polizia del West Midlands di vietare ai tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv di assistere alla partita di Europa League contro l'Ast ... Da tuttosport.com
Divieto ai tifosi del Maccabi Tel Aviv: reazioni, implicazioni e conseguenze nel mondo del calcio - La scelta di escludere i tifosi del Maccabi Tel Aviv da una partita ha generato un vivace dibattito nel Regno Unito. Da notizie.it