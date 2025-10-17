Vieira | Frustrati per i punti mancanti Neres doveva essere espulso a Napoli

Una sconfitta, quella maturata a Napoli, che non deve essere andata particolarmente giù a Patrick Vieira che, in occasione della conferenza pre Parma, ci ha tenuto a sottolineare come il Grifone avrebbe meritato qualcosa in più. Non è mancata, inoltre, una stoccata relativa alla questione Neres. Le parole di Vieira. «Tutte le gare sono importanti. So che può sembrare una risposta banale, ma ora pensiamo al Parma, poi ci concentreremo sulla prossima. Il nostro obiettivo resta la salvezza, e per raggiungerlo dobbiamo cominciare a vincere». Leggi anche: Vieira: «Quando entra uno come De Bruyne, cambia la partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vieira: «Frustrati per i punti mancanti. Neres doveva essere espulso a Napoli»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giorno di conferenza stampa in casa Genoa: Patrick Vieira ha presentato alla stampa la sfida di campionato contro il Napoli di domenica. RIVALSA - "Credo che la voglia di tornare in campo ci sia. Dopo la partita, quando ho visto come i tifosi hanno salutato la - facebook.com Vai su Facebook

Genoa: Vieira a caccia della prima vittoria 'meritavamo di più' - Ma per il tecnico francese non è il caso di parlare di gara "vitale". Riporta msn.com

Genoa-Parma | Vieira: “Dobbiamo fare una gara di squadra e prenderci i tre punti” - A due giorni dalla sfida tra Genoa e Parma è tornato a parlare in conferenza stampa il tecnico rossoblù, Patrick Vieira ... buoncalcioatutti.it scrive

Genoa, Vieira: “Siamo sulla strada giusta per trovare la vittoria” - Prima del match con il Parma, il mister ha ribadito di credere “nel progetto e nel gioco espresso dalla squadra” ... Si legge su ilsecoloxix.it