Vieira e la sua top 11 | Maldini e un altro ex Milan presenti

Al Festival dello Sport di Trento Patrick Vieira ha costruito la sua squadra ideale: per il Milan presente Maldini e non solo. Al Festival dello Sport di Trento Patrick Vieira ha costruito la sua squadra ideale: per il Milan presente Maldini e non solo. Ecco il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Vieira e la sua top 11: Maldini e un altro ex Milan presenti

? ? ? ? : Buffon; Thuram, Maldini, Cannavaro, Ashley Cole; Vieira, Makelele; Bergkamp, Zidane, Henry; Ibrahimovic. - X Vai su X

"Lo scudetto di calciopoli lo conto! La mia Juventus era migliore sul campo". - Patrick Vieira - facebook.com Vai su Facebook

