Al Festival dello Sport di Trento Patrick Vieira ha costruito la sua squadra ideale: per il Milan presente Maldini e non solo. Al Festival dello Sport di Trento Patrick Vieira ha costruito la sua squadra ideale: per il Milan presente Maldini e non solo. Ecco il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Vieira e la sua top 11: Maldini e un altro ex Milan presenti

