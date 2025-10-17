VIDEO | Perizia fitostatica sui tre pini superstiti di via Italica | Nessuna grave criticità dopo il danno fatto si tutelino
I sei pini tagliati in via Italica potevano essere salvati e abbatterli è costato alla comunità un prezzo calcolabile in 200mila euro sul fronte meramente economico, ma uno inestimabile sul fronte del loro valore estrinseco. Ne sono rimasti tre e quei tre ora “vanno salvati” perché la loro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
