VIDEO Partita allo stadio? Trova il marito con l’amante e lo schiaffeggia
Durante una partita in Brasile, una donna ha beccato il marito con l'amante sugli spalti e reagisce così, mollandogli un sonoro ceffone.. Clamoroso quanto successo in Brasile. 🔗 Leggi su Golssip.it
Scopri altri approfondimenti
? Rimini F.C. informa che la vendita dei biglietti per la partita di domenica pomeriggio contro la Juventus Next Gen, in programma allo Stadio “Romeo Neri” alle 14:30, è attiva da questo momento. ? MODALITÀ DI ACQUISTO I tagliandi sono disponibili onli - facebook.com Vai su Facebook
Un ragazzo che sventolava una bandiera della #Palestina è stato allontanato dalla sicurezza dello stadio di Udine, martedì scorso durante Italia-Israele. Lo denuncia su Instagram @justice_italy. - X Vai su X