VIDEO| In Abruzzo adesione dell' 80% allo sciopero del settore Igiene Ambientale i sindacati | Chiediamo dignità e sicurezza

Ilpescara.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo con il turno della notte e della mattina in Abruzzo l’adesione allo sciopero nazionale del settore Igiene Ambientale è stato del 70%, ma entro la fine della giornata raggiungerà almeno l’80%. Lo dicono i segretari regionali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel che, così come in tutto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Video Abruzzo Adesione 80