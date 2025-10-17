VIDEO Ilicic sulla moglie | Leggevo cose assurde Ecco cosa mi ha dato fastidio…

L'ex talento dell'Atalanta Josip Ilicic, intervistato in esclusiva da La Gazzetta, è tornato a parlare della sua carriera. Tra alti e bassi, tra depressione e gol decisivi.. Ilicic commenta le voci emerse, in periodo Covid, del presunto tradimento della moglie. 🔗 Leggi su Golssip.it

Ilicic: "Si può pensare che avrei trovato mia moglie con un altro? Si è presa insulti incredibili" - Josip Ilicic commenta per la prima volta le voci cattive sul tradimento della moglie come causa scatenante della sua depressione: "Mi addoloravano ...

