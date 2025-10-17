VIDEO- I Vigili del Fuoco di Avellino in visita all’Arma di Castel d’Azzano

Anteprima24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Vigili del fuoco Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha fatto visita, questa mattina, venerdì 17 ottobre 2025, al Comando dell’Arma dei Carabinieri di Avellino per esprimere la propria vicinanza e il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei tre militari dell’Arma caduti in servizio a Castel d’Azzano (VR): il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà e il carabiniere scelto Davide Bernardello. Nel corso della visita, una delegazione di vigili del fuoco si è schierata in silenzio dinanzi alla sede del Comando, in un momento di raccoglimento solenne e sentito, a testimonianza del legame profondo tra le forze dello Stato e del dolore condiviso per una perdita che colpisce l’intera comunità nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

video i vigili del fuoco di avellino in visita all8217arma di castel d8217azzano

© Anteprima24.it - VIDEO- I Vigili del Fuoco di Avellino in visita all’Arma di Castel d’Azzano

Scopri altri approfondimenti

video vigili fuoco avellinoIncendio ad Avellino, fiamme a Parco Abate: in azione i vigili del fuoco - Un violento incendio è scoppiato in una palazzina del parco residenziale Abate di Avellino da qualche minuto. Scrive ilmattino.it

video vigili fuoco avellinoIL VIDEO - Rifiuti in fiamme all'interno di un capannone di stoccaggio a Forchia - Paura per la qualità dell'aria, rogo sotto controllo ma il sindaco ha deciso di chiudere le scuole e chiesto ai cittadini di non aprire le finestre ... Da rainews.it

Incendio a Parco Abate, in azione i vigili del fuoco - Un violento incendio è scoppiato in una palazzina del parco residenziale Abate di Avellino da qualche minuto. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Video Vigili Fuoco Avellino