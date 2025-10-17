VIDEO- I Vigili del Fuoco di Avellino in visita all’Arma di Castel d’Azzano

Tempo di lettura: < 1 minuto Vigili del fuoco Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha fatto visita, questa mattina, venerdì 17 ottobre 2025, al Comando dell’Arma dei Carabinieri di Avellino per esprimere la propria vicinanza e il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei tre militari dell’Arma caduti in servizio a Castel d’Azzano (VR): il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà e il carabiniere scelto Davide Bernardello. Nel corso della visita, una delegazione di vigili del fuoco si è schierata in silenzio dinanzi alla sede del Comando, in un momento di raccoglimento solenne e sentito, a testimonianza del legame profondo tra le forze dello Stato e del dolore condiviso per una perdita che colpisce l’intera comunità nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

