VIDEO | Esplosione e incendio in un' azienda di Camucia

Un'esplosione ha interessato un'azienda di elettronica a Camucia. Si tratta della Mb che si trova in località Vallone. Le fiamme hanno preso vigore e sono state visibili da lontano. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

La fuga di gas, l'esplosione della bombola, poi l'inferno di fuoco: casa distrutta dalle fiamme Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato lo spaventoso incendio

Via Prenestina: l'esplosione, poi l'incendio e il fumo nero. Il boato fa tremare le finestre delle case e dell'asilo

Esplosione, tre carabinieri morti: l'incendio e i soccorsi disperati nel casolare di Castel D'Azzano VIDEO - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è ...

Pauroso incendio a Signa: brucia azienda di minuteria metallica - Si tratta della Frosini Giuliano Srl, nata nel 1971, da anni punto di riferimento in Toscana per le aziende di alta moda, in particolare nel settore della galvanotecnica ...

Esplosione all'Accurate Energetic Systems in Tennessee, nessun sopravvissuto nell'azienda di esplosivi - Esplosione in un impianto di esplosivi in Tennessee: nessun sopravvissuto.