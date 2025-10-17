VIDEO | Esplosione e incendio in un' azienda di Camucia Sul posto il sindaco Meoni

Arezzonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'esplosione ha interessato un'azienda di elettronica a Camucia. Si tratta della Mb che si trova in località Vallone. Le fiamme hanno preso vigore e sono state visibili da lontano. Sul posto i vigili del fuoco impegnati a spegnere l'incendio che ha interessato un hub che, secondo le prime. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

