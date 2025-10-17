VIDEO | Droga e armi in città i carabinieri smantellano due reti di spaccio

Una vasta operazione dei Carabinieri delle Compagnie di Messina Centro e Messina Sud, con il supporto del Nucleo Radiomobile, ha portato all’arresto di due uomini e al sequestro di ingenti quantitativi di droga e armi clandestine. L’attività rientra in un servizio straordinario di controllo del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Droga, esplosivo e armi abusive in casa: 29enne va ai domiciliari. Durante un'ispezione nell'abitazione dell'uomo pregiudicato, i militari hanno trovato droghe di ogni tipo, materiale esplodente e pistole artigianali. #esplosivo #droga #armiabusive #arrestidomi - facebook.com Vai su Facebook

Droga, armi e contanti: arrestato 66enne incensurato a Pescara - X Vai su X

Armi e droga nel Ragusano, blitz con 13 arresti: NOMI – VIDEO - L’indagine, coordinata dalla procura di Ragusa, è stata condotta dai militari della ... Segnala livesicilia.it

Ragusa: 13 arresti per droga e armi - Dalle prime ore di questa mattina, nel corso di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, i carabinieri ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Carabinieri irrompono a casa di un 28enne e trovano armi, droga e contanti: arrestato VIDEO - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, con il supporto di una squadra specializzata nel contrasto dei reati sul territorio, in particolare armi e droga, hanno tratt ... msn.com scrive