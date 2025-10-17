VIDEO Bottiglie rotte e rifiuti in via Curtatone la denuncia | Rischi e pericoli per i pedoni ciechi

Quello che sentite nel video è il ritmico battere del bastone di un cieco. All’improvviso si blocca perché il suo cane guida, Kora, ha trovato un ostacolo pericoloso: una bottiglia. In questo caso anche rotta, con i cocci di vetro sparsi ovunque.Non è la prima volta che Ottavio Dorillo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it