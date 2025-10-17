Vicenza 10 donne fermate alla Fiera Abilmente | fingevano raccolte fondi benefiche e truffavano i visitatori

Dieci donne denunciate per truffa e contraffazione alla Fiera di Vicenza: raccolte false donazioni e sequestrate sei cartelline.

