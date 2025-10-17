Viarolo approvata la delibera di Giunta per i lavori di bonifica della discarica

“La situazione critica e delicata della discarica di Viarolo è un tema che dagli anni Ottanta, ha attraversato tavoli istituzionali e dibattiti politici, senza una presa in carico concreta di cui oggi c’è assoluta necessità per ragioni di sicurezza ambientale”. Lo scrive il sindaco di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

