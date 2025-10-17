Viareggio e Forte Querceta Ecco cosa va e cosa non va

I primi 6 turni di campionato se ne sono andati in Eccellenza (dove in vetta c'è lo Zenith Prato di bomber Del Pela: 3 gol di fila!) e dopo questo primo terzo di girone d'andata un "bilancino" intanto già si può tracciare.ricordando però come Viareggio e Real Forte Querceta rispetto alla scorsa stagione hanno cambiato tantissimo (rosa e manico). Qui Viareggio. Nei bianconeri di Walter Vangioni il reparto che convince di più al momento è la difesa. anche se in campionato la porta inviolata è stata tenuta solo una volta (nel 3-0 ai Pini col Belvedere) su cinque gare. In particolare ha fatto male (con 4 punti persi) prender gol nei minuti di recupero, venendo ripresi sull'1-1, nelle ultime due gare giocate.

