Viale Ungheria | 39enne sorpreso con cocaina pronta allo spaccio

Maxi operazione antidroga nel cuore di Udine nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 ottobre. In Borgo Stazione, la polizia di Stato, insieme a carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, ha condotto un’operazione di controllo straordinario del territorio.Le verifiche si sono concentrate nella. 🔗 Leggi su Udinetoday.it