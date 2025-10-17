Viaggio in 14 indirizzi nella Calabria più profonda dove si parla e si mangia arbëreshë

Gamberorosso.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Itinerario fuori rotta dal Pollino alla Sila passando per la costa jonica tra agricoltori eroici e cucina arbëreshë. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Magica Calabria del vino, viaggio nella Valle del Crati dove il principe è il Magliocco dolce - Mai come quest’anno la Calabria è stata al centro delle attenzioni, arrivando a darci il benvenuto al nuovo anno. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Viaggio 14 Indirizzi Calabria