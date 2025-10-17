Viaggio in 14 indirizzi nella Calabria più profonda dove si parla e si mangia arbëreshë
Itinerario fuori rotta dal Pollino alla Sila passando per la costa jonica tra agricoltori eroici e cucina arbëreshë. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alla fine del viaggio, l’America rimane attaccata addosso come la polvere rossa della Monument Valley. Non hai visto tutto, non hai capito tutto. Ma hai vissuto qualcosa di vero, intenso, quasi mitico. Ecco gli indirizzi da non perdere per un itinerario gastronomi - facebook.com Vai su Facebook
Magica Calabria del vino, viaggio nella Valle del Crati dove il principe è il Magliocco dolce - Mai come quest’anno la Calabria è stata al centro delle attenzioni, arrivando a darci il benvenuto al nuovo anno. Scrive repubblica.it