viagggio nel mondo della scienza fine settimana con cauthamente

Il viaggio nel mondo della scienza entra nel suo momento più intenso. Dopo il successo dei primi giorni, il Festival della Scienza Cauthamente – Il Folle Volo si prepara a vivere oggi e domani le due giornate centrali di questa quarta edizione, che sta trasformando Cortona in un grande laboratorio di idee e conoscenza. Il tema scelto, "Il Folle Volo", ispirato al mito di Ulisse, invita a interrogarsi sul senso del limite e del progresso umano. "Ogni volta che superiamo un confine – sottolinea il presidente di Cautha, Iacopo Mancini – comprendiamo un po' di più di noi stessi e del mondo. Il festival nasce per alimentare questa curiosità e diffondere la scienza come esperienza condivisa.

