Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in uscita dalla capitale si rallenta sulla via Appia altezza aeroporto di Ciampino in direzione di Albano e sulla via Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Acilia in direzione di Ostia mentre verso il centro code sul tratto Urbano della A24 roma-teramo altezza Portonaccio a nord della capitale code per traffico intenso a causa di un sinistro sulla via Flaminia prima del comune di Riano in direzione di Morlupo bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo sala e grazie per averci seguito buon servizio della Regione Lazio

