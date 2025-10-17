Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 20 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in uscita dalla capitale si rallenta sulla via Appia altezza aeroporto di Ciampino in direzione di Albano e sulla via Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Acilia in direzione di Ostia mentre verso il centro code sul tratto Urbano della A24 roma-teramo altezza Portonaccio a nord della capitale code per traffico intenso a causa di un sinistro sulla via Flaminia prima del comune di Riano in direzione di Morlupo bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo sala e grazie per averci seguito buon servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26719 - X Vai su X
#CMRC #Viabilità, al via i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla S.P. 33/a Empolitana 1 https://www.cittametropolitanaroma.it/notizia/viabilita-al-via-i-lavori-di-rifacimento-della-pavimentazione-sulla-s-p-33-a-empolitana-1/ - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo subito dalla via Pontina ... Come scrive romadailynews.it