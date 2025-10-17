Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo subito sul grande raccordo anulare traffico regolare Sulle carreggiate solo dei rallentamenti presenti in carreggiata esterna all'altezza dello svincolo Appia invece si rallenta in uscita dalla capitale sulla via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino verso Albano e sulla via Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Acilia in direzione di Ostia a sud sulla via Nettunense abbiamo code tra la via Pontina via del Genio Civile in direzione di Anzio mentre al nord code per traffico intenso sulla via Flaminia prima del comune di Riano in direzione di Morlupo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 19:40

