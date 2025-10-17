Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio partiamo dal Grande Raccordo a fare Rimane intenso il traffico in carreggiata esterna Ci sono code a tratti trapuntina Appia mentre si rallenta in interna tra la Cassia bis Salaria più avanti tra le uscite Prenestina e Casilina si rallenta anche l'uscita dalla capitale sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dalla tangenziale e sempre dalla tangenziale e coda anche sulla via Salaria Flaminia tutto fino al Raccordo andiamo a sud della capitale rallentamenti che interessano la via Pontina da Spinaceto a Castel di Decima in direzione di Latina mentre a Nord 2 km di coda a causa di un incidente sull'autostrada A1 Roma Firenze altezza a Ponzano Romano in direzione di grazie è tutto Grazie per l'attenzione dalla sala e Marco ciluffo al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
