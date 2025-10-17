Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità Buon pomeriggio per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo subito dal Grande Raccordo Anulare il momento il traffico in carreggiata esterna tra le uscite puntine a Pian poi rallentamenti anche in interna tra la Cassia bis e Salaria tra Prenestina e Casilina si rallenta in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dalla tangenziale e sempre dalla tangenziale anche sulla via Flaminia e Salaria andiamo a sud della capitale verso Ostia code su via Cristoforo Colombo da via di Malafede via Diaz è tutto Grazie per l'attenzione appuntamento al prossimo aggiornamento da Marco ciluffo e la sala un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it