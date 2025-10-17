Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare code a tratti per traffico intenso in carreggiata esterna tra Pontina e Appia rallentamenti anche in interna tra Cassia bis Salaria e tra Prenestina e Casilina traffico intenso Anche sulla Roma vicino concludi tra via Cristoforo Colombo in via della Magliana in direzione del raccordo usciamo dall'anello cittadino per segnalare un incidente su via Tiburtina a causa del sinistro ci sono in entrambi i sensi di marcia tra Settecamini e il raccordo in chiusura il trasporto pubblico ferroviario causa guasto al treno Ci sono rallentamenti in linea sulla tratta urbana della Roma Viterbo con soppressioni di corse tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito infomobilità Punto a sale spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26719 - X Vai su X
#CMRC #Viabilità, al via i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla S.P. 33/a Empolitana 1 https://www.cittametropolitanaroma.it/notizia/viabilita-al-via-i-lavori-di-rifacimento-della-pavimentazione-sulla-s-p-33-a-empolitana-1/ - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare per le ...