Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare code a tratti per traffico intenso in carreggiata esterna tra Pontina e Appia rallentamenti anche in interna tra Cassia bis Salaria e tra Prenestina e Casilina traffico intenso Anche sulla Roma vicino concludi tra via Cristoforo Colombo in via della Magliana in direzione del raccordo usciamo dall'anello cittadino per segnalare un incidente su via Tiburtina a causa del sinistro ci sono in entrambi i sensi di marcia tra Settecamini e il raccordo in chiusura il trasporto pubblico ferroviario causa guasto al treno Ci sono rallentamenti in linea sulla tratta urbana della Roma Viterbo con soppressioni di corse tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito infomobilità Punto a sale spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 13:25