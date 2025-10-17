Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare per le ripercussioni di un sinistro su via Ardeatina all'altezza dello svincolo per il raccordo Ci sono code in carreggiata interna dalla galleria Appia all'uscita Ardeatina in esterna invece si rallenta per traffico intenso tra Appia e la diramazione Roma Sud che possiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo per segnalare rallentamenti da Portonaccio a tangenziale in quest'ultima direzione infine Giulia con il trasporto pubblico capitolino Per la ventesima edizione della festa del cinema di Roma in programma Fino al prossimo 26 ottobre Attiva una linea bus dedicata con percorso termini Auditorium a fino a mezzanotte ricordiamo inoltre che fino al prossimo 7 dicembre causa lavori di manutenzione tutta la rete tram è sospesa è sostituita da bus da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 12:25