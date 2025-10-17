Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti dalla A1 Roma Napoli rimosso l'incidente al km 591 in cui erano stati coinvolti un camion e una vettura circolazione ora scorrevole tra nani e Valmontone in direzione della vita le code per incidente invece su via Ardeatina in entrambi i sensi di marcia all'altezza dello svincolo per il raccordo anulare con ripercussioni anche sulla carreggiata interna dalla galleria Appia uscita Ardeatina mentre al momento scorrevole la circolazione sul resto della nello cittadino usciamo dalla capitale rimosso l'incidente su via Salaria permangono ora solo rilievi rallentamenti tra fonte di papà e Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia infine chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino Per la ventesima edizione della festa del cinema di Roma in programma Fino al prossimo Attiva una linea bus dedicata con percorso termini auditorium fino a mezzanotte da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
