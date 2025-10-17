Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura le auto strade sulla A1 Roma Napoli segnaliamo un incidente al km 591 tra un camion e una vettura nella corsia di marcia a causa del sinistro ci sono 2 km di coda e tra a Valmontone in direzione della capitale il colazione al momento scorrevole Invece sul resto della rete viaria regionale come anche sul Raccordo Anulare il possiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo per segnalare i rallentamenti da Portonaccio a tangenziale in direzione di quest'ultima è code anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e lo svincolo per il raccordo usciamo dalla capitale ancora code su via Salaria in entrambi i sensi di marcia tra fonte di papà e Monterotondo Scalo per il precedente incidente istituito il senso unico alternato nel tratto del sinistro fine chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino Per la ventesima edizione della festa del cinema di Roma in programma Fino al prossimo 26 ottobre Attiva una linea bus dedicata con corso termini auditorium fino a mezzanotte da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

