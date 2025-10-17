Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al centro scorrevole sul Raccordo Anulare ad eccezione di qualche rallentamento in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino Ostiense e più avanti tra Prenestina e Tiburtina code dal raccordo anulare in direzione centro sulle consolari sulla Cassia fino a Tomba di Nerone e sulla Flaminia fino a via dei Due Ponti e possiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo per segnalare i rallentamenti da Portonaccio a viale in direzione di quest'ultima è code anche sulla 91 Roma Fiumicino transa del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur usciamo dalla capitale per gli aggiornamenti sull'incidente in via San a causa del sinistro ci sono ancora crude in entrambi i sensi di marcia tra fonte di papà e Monterotondo Scalo dove si circola a senso unico alternato infine chiudiamo con il trasporto per tenere rallentamenti In entrambe le direzioni chi la tratta urbana della Roma Viterbo da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 09:40