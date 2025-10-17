Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti dal raccordo anulare rimosso in carreggiata esterna il precedente incidente ma permangono code di smaltimento tra Roma Fiumicino e puntina code a tratti per traffico in III in carreggiata interna tra Salaria tra Porta di Roma e Tiburtina e più avanti tra Anagnina e Ardeatina coda in direzione centro sulle consolari sulla Cassia si rallenta tra la storta e Tomba di Nerone sulla Flaminia da Labaro a via due punti e sulla Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo per segnalare rallentamenti da Fiorentina tangenziale in direzione di quest'ultima code anche sulla 91 Roma Fiumicino transa del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur usciamo dalla capitale per segnalare un incidente su via Salaria a causa del sinistro Ci sono code in in i sensi di marcia tra ponte di papà e Monterotondo Scalo infine chiudiamo con il trasporto ferroviario rallentamenti In entrambe le direzioni sulla tratta urbana della Roma Viterbo da Marco Morgante a infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 09:10