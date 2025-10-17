Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare e rallentamenti per traffico intenso in carreggiata interna tra Porta di Roma e Tiburtina e più avanti tra Anagnina e Ardeatina mentre sono per incidente le codine esterna tra Roma Fiumicino e Pontina in direzione centro sulle consolari sulla Cassia si rallenta tra la sorte Tomba di Nerone sulla Flaminia Salaria file rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali ci possiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo per generare rallentamenti da Tor Cervara alla tangenziale in direzione di quest'ultima ore anche sulla 91 Roma Fiumicino per Raccordo Anulare e via del Cappellaccio in direzione Eur chiudiamo con il trasporto ferroviario per segnalare rallentamenti In entrambe le direzioni sulla tratta urbana della Roma Viterbo da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

