Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-10-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con i consueti aggiornamenti sulla viabilità dal raccordo anulare prime Code in carreggiata interna dove si rallenta dalla Casilina Laurentina è in esterna tra Prenestina e Tiburtina traffico intenso anche sulle consolari sulla si rallenta tra la sorte Tomba di Nerone sulla Flaminia Salaria file rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali tutto in direzione del centro spostiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo per segnalare i rallentamenti da Tor Cervara alla tangenziale in direzione di quest'ultima code anche sulla diramazione Roma sud da Torrenova raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino è sempre in direzione del raccordo anulare ti sta in coda anche su via Pontina tra Pomezia e Spinaceto chiudiamo con il trasporto ferroviario per segnalare rallentamenti In entrambe le direzioni sulla tratta urbana della Roma Viterbo da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
