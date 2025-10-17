Un accordo di programma tra Provincia di Reggio e Comune di Guastalla per la "messa in sicurezza del sistema viario". L’intesa, che aggiorna e integra quelle del 2008 e 2016, definisce delle opere per migliorare la circolazione e tutelare le utenze deboli. E si torna a parlare anche di progetti già noti (e promessi) da tempo, tra cui la rotatoria all’incrocio tra via Sacco e Vanzetti e via Viazzolo Lungo, emerso anni fa durante la discussione sulla chiusura di uno dei due passaggi a livello della zona. Inoltre, emergonono un progetto per un nuovo percorso pedonale e uno studio per il controllo del traffico pesante nel centro abitato di Tagliata, per un investimento di circa 250 mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viabilità: intesa tra Provincia e Comune. Nuove opere al via a partire dal 2026