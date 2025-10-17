Via Roma torna in vigore la Ztl di giorno | Cessate le esigenze per i lavori al Foro Italico

Torna in vigore da lunedì 20 ottobre la Ztl di giorno in via Roma. Con un'ordinanza, l'ufficio Pianificazione mobilità sostenibile del Comune ha revocato il precedente provvedimento che aveva sospeso l'area a pagamento per le auto dallo scorso primo settembre, in concomitanza con i lavori per il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

