Via libera del governo alla Manovra | dalla pace fiscale al taglio delle tasse ecco tutte le misure

Dopo giorni di intense trattative e confronti — anche accesi — tra i partiti della maggioranza, il governo Meloni ha partorito la legge di bilancio per il 2026. Il via libera è arrivato nel Consiglio dei ministri di oggi, venerdì 17 ottobre. A illustrare i contenuti della manovra è stata la premier Giorgia Meloni insieme al il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. «È una manovra seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità », ha spiegato la presidente del Consiglio in conferenza stampa. Presenti anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Open.online