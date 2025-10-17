Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge di Bilancio 2026 dopo un vertice durato poco più di un’ora. La premier Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa al termine dell’incontro, ha parlato di una maggioranza compatta che è riuscita a portare a casa importanti risultati. La Manovra di quest’anno, a budget ridotto, si è concentrata sulle “grandi priorità” delle precedenti: famiglia, taglio dell’Irpef e sostegni alle imprese e al comparto sanitario. L’idea è però quella che tante promesse fatte nel corso di interviste e interventi pubblici non siano state mantenute. Tra queste anche misure bandiera più volte proclamate dai partiti della maggioranza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Via libera del Governo alla Manovra dal Governo, le promesse non mantenute