Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2026. «Abbiamo lavorato con serenità e compattezza con gli alleati», ha spiegato Giorgia Meloni in merito all’elaborazione di una Manovra «seria e equilibrata» da 18,7 miliardi di euro, che si concentrerà «sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità». Nel vertice andato in scena nella serata del 16 ottobre a Palazzo Chigi, i leader del centrodestra avevano trovato l’accordo sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima Manovra, che era stato motivo di forti tensioni nella coalizione di governo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra da 18,7 miliardi