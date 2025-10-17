Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra da 18,7 miliardi

Lettera43.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2026. «Abbiamo lavorato con serenità e compattezza con gli alleati», ha spiegato Giorgia Meloni in merito all’elaborazione di una Manovra «seria e equilibrata» da 18,7 miliardi di euro, che si concentrerà «sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità». Nel vertice andato in scena nella serata del 16 ottobre a Palazzo Chigi, i leader del centrodestra avevano trovato l’accordo sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima Manovra, che era stato motivo di forti tensioni nella coalizione di governo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

via libera del consiglio dei ministri alla manovra da 187 miliardi

© Lettera43.it - Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra da 18,7 miliardi

Approfondisci con queste news

via libera consiglio ministriVia libera del Consiglio dei ministri alla Manovra - Si è conclusa la riunione del cdm a Palazzo Chigi, con il via libera da parte del governo alla legge di bilancio. Da msn.com

via libera consiglio ministriManovra: via libera dal consiglio dei ministri al ddl bilancio - La riunione è terminata dopo un’ora: arrivata nella serata di giovedì l’intesa tra i leader di maggioranza sul contributo degli istituti ... Lo riporta repubblica.it

via libera consiglio ministriManovra 2026 approvata in Consiglio dei Ministri: tutte le novità della nuova legge di bilancio - Il Consiglio dei ministri terminato da poco ha dato il via libera alla manovra di bilancio, la quarta del governo Meloni, da 18 miliardi e mezzo, due miliardi in più di quanto previsto inizialmente. Lo riporta tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Consiglio Ministri