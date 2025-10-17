Via libera alla Manovrina del governo | tra promesse tradite e coperture ballerine c’è il ritorno dell’austerity

Le opposizioni vanno all’attacco della Manovra varata ieri dal Consiglio dei ministri. Per il leader del M5S, Giuseppe Conte, è come “fronteggiare uno tsunami con un secchiello”. “Modesta e rinunciataria”, per il senatore dem Antonio Misiani. E se scorriamo l’importo delle leggi di Bilancio dal 2020 ad oggi, comprese le ultime tre precedenti a questa dello stesso governo Meloni, non possiamo che confermare i dubbi sull’entità di codesta mini-Manovra. La mini-Manovra da 18,7 miliardi: mai importo così basso negli ultimi cinque anni. Negli ultimi cinque anni mai per una legge di Bilancio lo stanziamento era stato inferiore ai 28 miliardi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

