Via libera alla manovra Il Consiglio dei ministri dà l’ok Le misure valgono oltre 18 miliardi

Roma, 17 ottobre 2025 –  L’ultimo, complicato nodo sciolto nella notte è stato quello del contributo delle banche. Non è un caso, allora, che il primo e unico ringraziamento della premier sia stato per i vertici dell’Abi e degli istituti bancari. La quarta manovra targata Meloni, che ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri in meno di un’ora di riunione nella mattinata, si presenta “piccola” nel suo ammontare di appena 18,7 miliardi di euro, coperta da 10 miliardi di minori spese e 8 di maggiori entrate, e selettiva, fondata su pochi interventi-chiave: dal taglio dell’Irpef per il ceto medio alla detassazione degli aumenti salariali derivanti dal rinnovo dei contratti, dalle misure per le famiglie e le imprese alla molto parziale sterilizzazione dell’incremento di tre mesi dei requisiti previdenziali, fino ai fondi per la sanità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

