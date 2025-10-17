Via libera alla manovra da oltre diciotto miliardi Meloni | Seria ed equilibrata

Seria, equilibrata, condivisa. Il governo presenta così la legge di bilancio 2026. A illustrare la manovra, al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alle nuove misure, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "È una manovra molto seria, equilibrata, va letta nel solco di quelle precedenti, vale 18,7 miliardi, è più leggera delle precedenti, sulla quali pesa la situazione complessiva: nel 2026 le casse dello Stato verseranno 40 miliardi per il Superbonus. Si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, salari, sostegno alle imprese, sanità e va letta come parte di una strategia, risponde ai bisogni concreti delle famiglie, delle imprese, dei lavoratori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

