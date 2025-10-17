Via libera alla manovra da 18,7 miliardi Meloni | Priorità a famiglie salari e sanità

Lastampa.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato la legge di bilancio per il 2026. Per approfondire. 🔗 Leggi su Lastampa.it

via libera alla manovra da 187 miliardi meloni priorit224 a famiglie salari e sanit224

© Lastampa.it - Via libera alla manovra da 18,7 miliardi, Meloni: “Priorità a famiglie, salari e sanità”

Altre letture consigliate

via libera manovra 187Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra - Si è conclusa la riunione del cdm a Palazzo Chigi, con il via libera da parte del governo alla legge di bilancio. Riporta rainews.it

via libera manovra 187Manovra: via libera dal consiglio dei ministri al ddl bilancio - La riunione è terminata dopo un’ora: arrivata nella serata di giovedì l’intesa tra i leader di maggioranza sul contributo degli istituti ... Come scrive repubblica.it

via libera manovra 187Manovra 2026, cominciato il Cdm per il via libera al testo - È cominciato alle ore 11,35 il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi per l’esame della legge di bilancio 2026. Segnala ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Manovra 187