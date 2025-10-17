Roma, 17 ottobre 2025 – Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla Manovra economica per il 2026. Una legge di Bilancio dello Stato che contiene diversi provvedimenti in materia di Irpef, pensioni, imposte. " Manovra che risponde alle esigenze degli italiani e delle famiglie. Una manovra che considero molto seria ed equilibrata, vale 18,7 miliardi di euro, e va letta nel solco delle precedenti e si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità", ha detto Giorgia Meloni aprendo la conferenza stampa al termine del Cdm. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Via libera alla Manovra: confermati tagli Irpef al ceto medio, prima casa fuori dall'Isee. C'è il contributo delle banche