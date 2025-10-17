via la vaccinazione per proteggersi da Covid e influenza stagionale

Anche a Ferrara da lunedì 13 ottobre è partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale, con l’obiettivo di proteggere il maggior numero di cittadini nei confronti del virus influenzale. Confermata anche quest’anno la possibilità di co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con altri vaccini previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, compreso il vaccino anti Covid-19. Anche per questa stagione, infatti, è attesa una co-circolazione di virus influenzali e Covid. La campagna punta a rafforzare ulteriormente l’offerta e innalzare la copertura per le persone ad alto rischio, di tutte le età, per condizione patologica, fisiologica (gravidanza) o esposizione lavorativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - via la vaccinazione per proteggersi da Covid e influenza stagionale

Contenuti che potrebbero interessarti

AL VIA LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE Con l’arrivo della stagione invernale torna anche il virus dell’influenza. Per questo è importante proteggersi per tempo con la vaccinazione, lo strumento più efficace per prevenire la malattie e l - facebook.com Vai su Facebook

Con l’inverno alle porte e le consuete ondate di influenza e COVID, consiglio di valutare la vaccinazione per aumentare gli anticorpi e stimolare le cellule immunitarie. Considerate attentamente i rischi per la vostra salute: proteggersi non è mai una scelta sbag - X Vai su X

Influenza, al via la campagna vaccinale: l’appello di Asl e Ordini professionali - Il direttore generale Rossi invita a proteggersi anche dal Covid e ricorda che gli antidoti sono co- Lo riporta lecceprima.it

Via alla vaccinazione contro l’influenza. Il direttore dell’Ast Maraldo si è sottoposto alla somministrazione - somministrazione gratuita con il vaccino anti Covid- Come scrive lanuovariviera.it

Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale - Questa mattina, nella sede della Direzione Generale della ASL Lecce, è stata avviata la campagna di vaccinazione antinfluenzale. corrieresalentino.it scrive