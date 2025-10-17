Vi siete fidanzati? Barbara D’Urso la domanda alla sprovvista e la risposta inattesa | chi è lui

Barbara d’Urso è tornata al centro della scena televisiva con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Dopo anni da conduttrice, il pubblico sta apprezzando il suo nuovo ruolo di concorrente nel celebre show di Milly Carlucci. Le sue esibizioni, i siparietti con la giuria e soprattutto con Selvaggia Lucarelli stanno conquistando gli spettatori. Ma a far parlare non sono solo le performance di Carmelita: il gossip si accende attorno a una presunta storia d’amore nata proprio sulla pista da ballo. Nei giorni scorsi le voci di una forte intesa tra Barbara d’Urso e il suo maestro di danza Pasquale La Rocca si fanno sempre più insistenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

''Siete fidanzati?'': Barbara d’Urso risponde in diretta alla domanda che tutti si fanno sul suo insegnante di 'Ballando' - I due partenopei stavano rispondendo alle domande dei follower, quando l’occhio di Barbara è caduto sul quesito di un utente molto curioso. Come scrive gossip.it