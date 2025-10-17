Vi racconto il mestiere che non fa più nessuno | la storia di un artigiano di cento anni e mezzo
Enzo Bachi, classe 1925, di Lucca, è l’ultimo decoratore di insegne: un lavoro antico e quasi scomparso. “Ma i giovani mi fanno sperare”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
