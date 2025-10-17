Vi mostro con il mio drone le dieci strade di Napoli e provincia che finiscono nel nulla

Napolitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strade mai portate a termine. Eterne incompiute che finiscono in un burrone. Strade completamente dimenticate, che quando va bene sono diventate casa per i senzatetto e quando va male ospitano un bordello a cielo aperto. Strade aperte col rimorso, non a caso diventate discariche mal frequentate. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

