Vespa contro Crozza | 50 secondi di video per difendere l’intervista alla Meloni

Bruno Vespa controbatte a colpi di montaggio. Dopo che Maurizio Crozza ha deriso la sua doppia intervista a Giorgia Meloni come un “monologo”, il conduttore di “Porta a porta” ha risposto in onda con 50 secondi di domande “scomode” alternate alle smorfie del comico genovese. È guerra a distanza nella prima serata Rai, con il giornalista che cerca di difendere il proprio stile e il comico che, per ora, tace. Il servizio-veleno: domande e smorfie in loop. Il video mandato in onda lunedì sera è un crescendo di citazioni. Vespa ha selezionato quattro sue domande alla premier – liste d’attesa, prezzi degli ombrelloni, crescita del Pil – intervallandole con primi piani di Crozza sempre più grotteschi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Vespa contro Crozza: 50 secondi di video per difendere l’intervista alla Meloni

