Vertice Putin-Trump a Budapest gli esperti | Così lo zar vuole umiliare l'Europa e prendere tempo in Ucraina

La telefonata russa e il summit di Budapest segnano una nuova fase di pressione strategica: "Mosca cerca di dividere Usa ed Europa e mantenere l’iniziativa in Ucraina", dice a Fanpage.it l’osservatore dei negoziati Sergey Radchenko. Trump valuta come rispondere tra minacce implicite e leve reali. "Ma la pace non è più vicina", sostiene il diplomatico Usa Steve Pifer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

