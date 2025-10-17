Vertice Putin-Trump a Budapest gli esperti | Così lo zar vuole umiliare l'Europa e prendere tempo in Ucraina

La telefonata russa e il summit di Budapest segnano una nuova fase di pressione strategica: "Mosca cerca di dividere Usa ed Europa e mantenere l’iniziativa in Ucraina", dice a Fanpage.it l’osservatore dei negoziati Sergey Radchenko. Trump valuta come rispondere tra minacce implicite e leve reali. "Ma la pace non è più vicina", sostiene il diplomatico Usa Steve Pifer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

vertice putin trump budapestTrump sente Putin, 'ci vedremo a Budapest'. Il Cremlino confera: 'Vertice entro 2 settimane'. Zelensky a Washington - Il presidente ucraino: 'Incontrati i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot' (ANSA) ... Si legge su ansa.it

vertice putin trump budapestTelefonata tra Trump e Putin: previsto incontro a Budapest - "Marco Rubio incontrerà il suo omologo Lavrov, e si incontreranno molto presto. Come scrive libero.it

