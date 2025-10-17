Verso Roma-Inter il precedente alla settima giornata

Ilprimatonazionale.it | 17 ott 2025

Diciassette anni esatti. Più o meno, questione di un giorno. Dal 19 ottobre 2008 al 18 ottobre 2025. Dalla prima Beneamata di José Mourinho alla rivoluzione dolce di Cristian Chivu. Da Roma- Inter alla settima di campionato a. Roma-Inter alla settima di campionato. Dopo la seconda sosta stagionale per la finestra

verso roma inter il precedente alla settima giornata

© Ilprimatonazionale.it - Verso Roma-Inter, il precedente alla settima giornata

